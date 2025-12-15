女優・のん（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「本日、ナイツザラジオショーにお邪魔しました！」と書き出したのん。ラジオ出演の際のスタジオオフショットを披露した。「ナイツ」の塙宣之、土屋伸之らとの集合写真をアップ。「楽しかった」とつづった。ファンからは「最高」「どんどん出演して欲しい」「ほっこり」「なんて可愛いんだ」「おもしろかった！」などのコメントが寄せら