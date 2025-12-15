【本日の見通し】ドル円は今週この後のイベントにらむ動き 今週は１６日に１１月の米雇用統計、１８日に米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されている。雇用統計は非農業部門雇用者数のみ１０月分も合わせて公表される予定。１８日に英中銀、ＥＣＢ、１９日に日銀の金融政策発表も控えており、週の初めはやや様子見ムードとなりそう。ドル円は１５５円台から１５６円台半ばにかけてのレンジが中心となりそう