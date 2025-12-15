東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.81高値156.13安値155.45 156.82ハイブレイク 156.48抵抗2 156.14抵抗1 155.80ピボット 155.46支持1 155.12支持2 154.78ローブレイク ユーロドル 終値1.1740高値1.1750安値1.1720 1.1783ハイブレイク 1.1767抵抗2 1.1753抵抗1 1.1737ピボット 1.1723支持1 1.1707支持2 1.1693ロ&#12