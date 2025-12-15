立派なスケートリンクになってました！週末つづけざまのお出掛けとなりますが、間もなく開幕を迎えるミラノ・コルティナ五輪に向けての気持ちを高めるべく、ショートトラックの全日本選手権を観戦してまいりました。あわせて、会場となる東京辰巳アイスアリーナを実際にこの目で拝見しよう、そんなことを思ってのお出掛けです。向かいましたは東京アクアティクスセンターにもほど近い江東区辰巳。かつてこの地にあった辰巳国際水泳