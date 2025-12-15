昨夏の甲子園に出場した白樺学園の主力が、関東の強豪大学に進学する。上一颯（じょう・いっさ）主将は立正大に合格した。上は、戦国東都で腕を磨く。来春から１部に昇格する立正大への入学に向け、「プロ野球選手になるために、早く試合に出たい」と力を込めた。１年春からベンチ入りし、遊撃手として昨夏の甲子園も経験。しかし、北北海道大会４強の１年夏、同準Ｖの３年夏はともに最後の打者となり、「大学ではチームを勝た