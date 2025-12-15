DeNA前監督の三浦大輔氏が開催する毎年恒例の「クリスマストークショー」が14日、横浜市内で開催された。そのゲストとして、今季ブレークした林琢真内野手（25）と石上泰輝内野手（24）が参加。会はもちろん、今季ともに自己最多出場（林が95試合、石上が99試合）をマークし、終盤に4年連続Aクラス入りに貢献した背番号00と背番号44を称える雰囲気となった。だが番長がクギを刺す。「ここからが難しいんですよ」。つまり、来季