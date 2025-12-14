糖尿病性腎症は、糖尿病の3大合併症のひとつで、腎臓の機能が低下する病気です。悪化すると腎不全や人工透析が必要になることもあります。初期には自覚症状がほとんどないため、早期発見には尿検査や血液検査が欠かせません。今回は、糖尿病性腎症の診断方法について、徳井内科クリニックの徳井先生に伺いました。 監修医師：徳井 幹也（徳井内科クリニック） 慶應義塾大学医学部卒業。その後、慶應義塾大学腎臓・内分泌・代