スコティッシュ・リーグカップ決勝が14日に行われ、セルティックは1−3でセント・ミレンに敗戦した。旗手怜央と前田大然が先発出場したセルティックは、開始すぐの2分に先制されたが、21分に旗手の得点で試合を振り出しに戻した。しかし、セント・ミレンのジョナ・アユンガに64分、76分と得点され、1−3で敗れた。昨季の同大会王者として臨んだセルティックだったが、これで連覇とはならず。一方のセント・ミレンは、2012−1