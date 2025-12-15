アメカジ＆ミリタリーブランド「HOUSTON(ヒューストン)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」別注の「モヘアウールセーター」(各1万7380円)が登場。おなじみの定番デザインをニットで表現した、懐かしくもあり、新鮮さもある、この時季にぴったりなアイテムだ。【写真】「HOUSTON」が手掛けるスヌーピーデザインのニット「PEANUTS」別注、「HOUSTON」のモヘア混セーターが登場フロントにはキャラクター、バックにはそのキャラの名言があ