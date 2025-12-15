31歳コンサルタント男性が、何度もデートしてきた34歳美女に自分の過去を告白、浮気性でバツイチだったことが明らかとなった。【映像】サウナでも…浮気しまくるイケメン男性（絶句する美女も）ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者