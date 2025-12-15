東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されることが15日、関係者への取材で分かった。返還期限が来年2月に迫っていた。国内で飼育されるパンダはいなくなる。