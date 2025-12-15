３億円近くが詐取された事件で大きな展開があった。福岡地検は12月11日、元大阪府寝屋川市議・吉羽美華受刑者（45）らが起こした事件の被害者へ約１億9800万円の給付金を交付すると公表したのだ。詐欺事件などの加害者から徴収した犯罪収益を分配する、被害回復給付金支給制度を利用したものだという。「吉羽受刑者は新型コロナウイルスで業績が悪化した団体に対する融資制度を悪用し多額のカネをだまし取ったとして、’24年10月に