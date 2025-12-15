ダークチョコレートに老化プロセスを遅らせる効果があるようだ。カカオ植物に含まれる天然化合物「テオブロミン」は「カフェインと比較して網羅的に研究されていない食事性植物栄養素」だが、最近の研究で寿命延長や抗老化作用に関する具体的な科学的証拠が示されてきている。 【写真】糖質カットでアンチエイジング58歳女優、人生の大半を砂糖抜きで過ごしてきた キングス・カレッジ・ロンドンの研究チӦ