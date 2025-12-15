一年間、実にあっという間でしたね。蔦重（横浜流星）が九郎助稲荷（綾瀬はるか）のお社を担いで炎の中を駆け抜けたのが、つい先日のようです。泣いても笑っても、とうとう最終回「蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」、果たしてどんなオチがつくのでしょうか……今週も気になるトピックを振り返ってまいります！源内が天誅！一橋治済のあっけない最期一橋治済の最期。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」