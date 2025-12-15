埼玉スタジアムで興梠慎三氏の引退試合が行われた昨シーズンを最後に浦和レッズで現役を引退した興梠慎三氏が、12月13日に埼玉スタジアムで引退試合を行った。その試合後のセレモニーを前に、浦和サポーターはスタジアム中に広がるビジュアルでレジェンドを送り出した。キャリアのスタートから8年間所属した鹿島アントラーズと、11年間プレーした浦和が対戦する形式で「URAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09」と銘打っ