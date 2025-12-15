塩貝健人はテルスター戦で今季7点目をマークオランダ1部NECナイメヘンは現地時間12月13日に行われたエールディビジ第16節でテルスターと対戦し、2-2で引き分けた。この試合に途中出場したFW塩貝健人は、今季7点目となる同点ゴールを決める活躍で、勝ち点1獲得に貢献した。すべて途中出場ながら、直近5試合で5ゴールと高い決定力を見せている20歳FWには、SNS上で日本代表入りを期待する声も挙がっている。後半14分にFW小川航基