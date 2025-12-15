山形県南陽市の住宅密集地で14日夕方、住宅1棟が全焼したとみられる火事がありました。けが人はいませんでした。14日午後5時ごろ、南陽市宮内の無職の男性（81）の住宅から炎や煙が出ているのを近くを通りかかった人が発見し119番通報しました。警察や消防によりますと、火はおよそ2時間50分後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼し、東隣にある別の人の住宅と車庫の一部が焼けたとみられています。けが人はいませんで