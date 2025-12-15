15日の朝早く、愛知県刈谷市で住宅が燃える火事があり、住民2人が病院に搬送されました。このうち70代の女性が心肺停止の状態となっています。 警察と消防によりますと、火事があったのは刈谷市泉田町の住宅で、15日午前5時15分ごろ「隣の家が爆発してかなり炎が上がっている」と隣に住む人から警察に通報がありました。 消防車など12台が出動して消火にあたり、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この家に住む70代の