昨夏の甲子園に出場した白樺学園の主力が、関東の強豪大学に進学する。今夏エースナンバーを背負った神谷春空（はるく）は帝京大に合格した。神谷は、首都大学野球リーグの帝京大に進む。身長１６９センチの左腕は「同級生は左投手が多くて、みんな１８０センチ超えと聞いている。自分にしかない武器を磨いていきたい」と腕をまくった。同校ＯＢの牧野憲伸投手がドラフト会議で中日から育成１位指名を受けた。母校の施設で練習