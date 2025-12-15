お家でバイオリンを弾く飼い主さん。ヴィヴァルディの『秋』を演奏していると…聞いたことがない声で文句を言い始めたというトイプードルさん。 まるで歌っているかのような、微笑ましい光景は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：バイオリンを弾く飼い主→聞いていた犬が…まさかの『文句が止まらない光景』】 バイオリンを弾く飼い主→聞いていた犬が…