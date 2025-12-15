14日(現地時間)、ラ・リーガ第16節でアラベスとレアル・マドリードが対戦し、2-1でレアルが勝利を収めた。試合は公式戦2連敗中のレアルが序盤からボール支配率で上回って優位に立つが、アラベスの組織的な守備を前に決定機を作り出すことができない。そうした中、先発に戻ってきたキリアン・ムバッペが均衡を破る。24分、自陣でのボール奪取からレアルは素早くカウンター攻撃に移行し、ボールは前線左サイドにいたムバッペへ。同選