社交運が◎。好きな人たちと楽しい時間を過ごせる週。仕事も利害関係がない人が予期せぬサプライズを運んでくれそう。金運は週末から不安定に。欲しいものは早めに手に入れましょう。恋愛は漠然と付き合った人とはトラブルになりがち。相手をしっかり見極めてから交際して。