有言実行が開運アクションとなる週。ダイエットも周囲に告知すると成功しそう。仕事は趣味が収入に結びつく暗示。得意分のアピールやブラッシュアップは抜かりなく。金運はブルーのお財布が財運アップに。恋愛は食のスポットに運命が潜んでいます。カップルもグルメデートが◎。