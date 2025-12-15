週初めは気分が不安定。何事も広い視野で物事を捉えることが開運アクション。仕事も小さなミスでストップせず前向きに進みましょう。また、美容は顔周りをスッキリさせることがミッション。鍼灸も◎。恋愛はグループでの飲み会やトレンドスポットに運命が潜んでいます。