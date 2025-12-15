自分の判断で決めたことが活きる週。美容運も◎。思い切ってイメチェンしてみては？仕事も、変化を楽しむことが成功に繋がります。代わり映えのしない世界から脱皮しましょう。金運は下降線。グリーンのお財布が開運に。恋愛は今まで気持ちが動かなかった人にときめく予感が。