頑固な気質が原因でトラブルを招く週。仕事は、頑張ったことが空回りしがち。周囲から孤立する恐れも。シビアな発言には気をつけましょう。金運は堅実モードにツキあり。欲しいものは数日間考えて購入を。恋愛は足が遠のいていたサークルなどにフラリと顔を出すと○。