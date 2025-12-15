バランス感覚が開運アクションとなる週。仕事も極端な思想で動くと失敗しそう。程よく真ん中を取りながらこなして。金運は貯めてきたお金を生かせる好機！ひらめきでサプライズを引き寄せられる暗示も。恋愛は、好き嫌いが激しくなり出会いのチャンスを自ら狭める恐れが。