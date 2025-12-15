引き続きテンション高く活動できる週。また、ギャンブル運も◎。予期せぬ収入が舞い込むかも。仕事は目の上のたんこぶ的な人物が去るなどラッキーな展開が起こりそう。ただ、健康は腰痛に注意を。恋愛はグローバルなスポットに出会いが潜んでいます。海外旅行も狙い目。