健康が低めな週。また、無駄にダラダラ時間を消費する恐れも。仕事は少しでも回り道をするとミッションをこなせません。プライオリティを大切に。美容は古いコスメを使い肌荒れに見舞われがち。気をつけて。恋愛は気軽に誘われたスポットにユニークな出会いが潜んでいます。