対人面が低めな週。要らぬお節介を焼いて疎まれる恐れが。仕事も、相手に頼まれない限りは手を出さないよう心がけましょう。金運は、締めすぎて返って停滞しそう。使って回すと財運アップに。恋愛は婚活モードが低め。人脈や趣味が多い人と行動を共にすると出会いが広がります。