カーリング界がオリンピック最終予選で盛り上がる12月の週末、どうぎんカーリングスタジアム（北海道札幌市）では、パラリンピックを見据えた壮行試合が行われていた。主役は、世界車いすミックスダブルスカーリング選手権の優勝ペアとして、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に挑む中島洋治と小川亜希。２人の強化などを目的に開催された壮行試合は、２人のチームワークに加え、長い競技歴で高めてきたカーリング