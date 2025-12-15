スポーツベッティングの拡大とともに、スポーツの醍醐味とされてきた逆転劇が賭けを乱す要素として嫌われ始めている。もはやアスリートは、競技者としてではなく投機の対象として見られているのだ。スポーツベッティングの行き着く先を占う。※本稿は、相原正道著『スポーツと賭博』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。負ければ数万ドルの八百長を持ちかけられたジョコビッチスポーツベッティングにおける個人競技は、八