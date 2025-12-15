きのう深夜と今朝早くに北陸地方で地震がありました。石川県志賀町で最大震度4を観測し、県内では、富山市、氷見市、小矢部市で最大震度2を観測しました。この地震による津波の影響はともにありません。気象庁によりますと、きのう午後11時26分ごろ、石川県志賀町で震度4の地震がありました。震源は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震により、県内では、