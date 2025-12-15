【ブンデスリーガ】ザンクトパウリ 2−1 ハイデンハイム（日本時間12月13日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマ、一撃必殺“超ロングスルーパス”久々の勝利に繋がる大きなプレーだった。ザンクトパウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが、自陣から鋭いロングスルーパスを前線に供給して貴重な追加点をアシストした。日本時間12月13日のブンデスリーガ第14節で、ザンクトパウリはホームでハイデンハイムと対戦した。藤田