俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。その後、Ｈｕｌｕ限定で９・５話「犬」の配信がスタート。キング（間宮）たちが小学校時代に川で犬を助けたエピソードの真相が明かされている。アゲハ蝶ＯＰにたびたび登場しているのが「傷ついている犬」の映像。６話で委員長（藤間爽子）が語っていた「キングが川で助けた犬」だが、本編で流されていな