日本と中国の緊張が続く中、今後の中国との関係に不安を感じるという人が6割を超えることがANNの世論調査でわかりました。中国との関係に不安を感じるか聞くと、「とても感じる」と「ある程度感じる」という回答があわせて66％、「あまり感じない」「まったく感じない」があわせて31％でした。台湾有事をめぐる高市総理大臣の発言に中国が反発を強める中、これまでの政府の対応については「評価する」が57％、「評価しない」