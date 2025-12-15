防犯対策について、日頃どれほど意識しているでしょうか。思わぬところが弱点になっているケースも多く、盲点に気づきを与えてくれると話題の漫画が『防犯の話とかちょっとする』（作・モドキさん）です。【漫画】『防犯の話とかちょっとする』（全編を読む）物語は、マンションの踊り場から双眼鏡をのぞく怪しげな男に、管理人が「そこで何してんだい？」と声をかける場面から始まります。男は「バードウォッチングです」と微笑み