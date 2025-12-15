卓球のWTTファイナルズ香港2025男子シングルスで世界ランキング5位の張本智和が優勝し、中国でも大きな話題になっている。張本は14日に行われた準決勝で同2位の中国の林詩棟（リン・シードン）に熱戦の末4-3（12-10/11-4/10-12/10-12/11-6/7-11/11-8）で勝利して、同日夜の決勝に進出。決勝では同4位のモーレゴード（スウェーデン）に4-2（11-8/5-11/11-9/10-12/14-12/11-2）で勝利し、4度目の挑戦（3回の準優勝）にして初のファイ