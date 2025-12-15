米挑戦1年目を終えた森井翔太郎、独占インタビューアスレチックス傘下での1年目を終えた18歳・森井翔太郎内野手が、Full-Countのインタビューに応じ、シーズンを振り返った。1年前、異色の挑戦と注目を浴びて渡米。「めちゃくちゃ楽しいです。想像以上にできたなと」。アリゾナで過ごした充実の日々を振り返った。森井は高校通算45本塁打、投げても153キロの剛速球を誇る二刀流プレーヤーとして、昨年のドラフトでは上位指名も