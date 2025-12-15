12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催され、OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が激突。主役の柿谷氏が88分に決勝点を挙げる劇的な形で、PINKが４−３で大阪ダービーを制した。この日、森島寛晃氏、香川真司、清武弘嗣、乾貴士というセレッソの歴代８番が集結。自身もそのエースナンバーを背負った柿谷氏は、試合後のスピーチで海外志向が強い