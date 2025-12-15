14日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜2丁目のみずほペイペイドームと隣接する商業施設「ボス・イーゾ・フクオカ」で、同市中央区の男性会社員（44）と岡山県倉敷市の女性会社員（27）が男から刃物のようなもので刺された。2人とも命に別条はないという。福岡中央署は15日朝、殺人未遂容疑で30代の男から事情を聴き始めた。男は事件への関与をほのめかす供述をしており、犯行に使用したとみられる刃物も見つかっているという。