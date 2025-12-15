2014年のブラジルW杯――。アルベルト・ザッケローニ監督のもと、本田圭佑、香川真司、内田篤人、岡崎慎司、柿谷曜一朗ら個性豊かなタレントを揃え、「史上最強」とも称された日本代表だが、１勝もできず。１分２敗、グループステージ最下位で、大会を去ることとなった。今となっては、あまりに悔しいその経験を、教訓としてどうプラスに作用させていくかが肝要だ。 12月14日に柿谷の引退試合に出場した本田は、柿谷と