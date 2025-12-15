TBSの江藤愛アナウンサー（40）が15日までに自身のインスタグラムを更新。地元・大分の“思い出のハンバーグ”を紹介した。「実家に帰ってしたかったこと（3）よく行っていたファミリーレストランに行くこと。ずっとこのハンバーグが好きで変わらない美味しさが幸せでした」と報告。そして、「なんと案内された席が、昔、誕生日にゴマちゃんのぬいぐるみを買ってもらって、2体抱えて行った時と同じ席変わったのは、注文