ウクライナのゼレンスキー大統領が、欧米から安全の保証が得られれば、NATO（＝北大西洋条約機構）への加盟を断念することも視野に入れていると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は14日、トランプ大統領の娘婿クシュナー氏やウィトコフ特使らと会談するため、ドイツの首都ベルリンに到着しました。ゼレンスキー大統領は会談に先立って記者団に対して、NATOの加盟を「欧米の一部は支持しなかった」として、代替となる「安