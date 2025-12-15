モデルの山田優（41）が15日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「シンプルなオールブラックコーデに軽くて使いやすいベージュのバッグを合わせました」と書き出した山田。「ちょっとしたお出かけにちょうどいいサイズ感で気に入っています」とアピールした。シンプルな黒いトップスにブラックデニムを合わせたスタイル。カジュアルながらもスタイルとセンスが光るファッションを披露した。ファンからは「