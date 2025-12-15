この度は栄誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。歴代の受賞者の方々を見て、その重みを感じているところです。 1885年創業の当社は140周年を迎えました。2019年度には会社存続の危機に直面しましたが、構造改革をやり遂げ、24年度には23年度から始まった中期経営計画（25中期）の目標を1年前倒しで達成することができました。 当社のDNAの一つに「進取の精神」があります。当社は、時代の変化を感じてお客様が求め