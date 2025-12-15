福岡市中央区で14日、男女2人が刃物のような物で刺された殺人未遂事件で、警察は犯行をほのめかす30代男性から事情を聞いています。14日午後5時ごろ、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム福岡」や隣接する商業施設で男女2人が刃物のようなもので男に刺されました。殺人未遂事件として捜査している警察は、犯行をほのめかす30代の男性から事情を聞いているということです。刃物が見つかっているということですが、事件と関係