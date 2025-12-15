北日本は荒れた天気。今日15日午前6時までに、網走市で22.0メートルの最大風速を観測するなど非常に強い風の吹いている所があります。午前をピークに暴風に警戒が必要で、暴風雪や大雪となる所もあるでしょう。北海道と東北で非常に強い風交通の乱れに警戒を低気圧が北海道の東で発達しています。今日15日午前6時までの最大風速は、釧路市で20.8m/s、網走市で22.0m/s、秋田空港で20.5m/s(12月1位の値を更新)と、何かにつかまらな