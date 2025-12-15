【日本】 日銀短観（2025年 第4四半期）08:50 予想16.0前回14.0（大企業製造業・業況判断) 予想13.0前回12.0（大企業製造業・先行き) 予想35.0前回34.0（大企業非製造業・業況判断) 予想28.0前回28.0（大企業非製造業・先行き) 予想12.0%前回12.5%（大企業全産業・設備投資) 【英国】 ライトムーブ住宅価格（12月）09:01 予想N/A前回-1.8%（前月比) 予想N/A前回