元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「ファンミーティングin福岡」と書き出した柏木。13日に開催したファンミーティングの衣装を披露した。白いノースリーブのドレスで美しいスタイルをアピール。「ありがとうございました〜！九州にお住まいの皆さんのところに会いに行くことができてよかったです来年もたくさん会えますように」と伝えた。ファンからは「魅